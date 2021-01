È stato creato un 'super metallo' 4 volte più duro delle strutture presenti in natura

Un gruppo di ricercatori della Brown University ha trovato un metodo per la creazione di metalli fino a quattro volte più duri delle strutture presenti in natura. Questo nuovo metodo è molto diverso dalle tecniche di tempra convenzionali.

Attualmente, infatti, i processi più utilizzati per l'indurimento dei metalli sono per lo più di trasformazione meccanica, mediante l'alterazione di temperatura e pressione. L'approccio degli scienziati, invece, è sostanzialmente differente. "Quello che abbiamo fatto è creare blocchi di nanoparticelle che si fondono insieme quando vengono schiacciati. In questo modo possiamo avere granulometrie uniformi che possono essere regolate con precisione per proprietà migliorate".

Il team ha utilizzato nanoparticelle di oro, argento e altri metalli spogliandoli chimicamente delle loro molecole organiche chiamate "ligandi", che generalmente impediscono la formazione di legami metallo-metallo tra le particelle. I blocchi di nanoparticelle sono stati quindi in grado di fondersi insieme applicando semplicemente un po' di pressione.

Il metallo realizzato dai ricercatori della Brown University aveva conduzione elettrica e riflettanza della luce praticamente identiche ai metalli standard, ma con una durezza doppia o - addirittura - quadrupla rispetto al metallo standard. Una scoperta, insomma, che può tornare molto utile sia per l'industria che per la comunità della ricerca scientifica.

