Creato il primo superconduttore a temperatura ambiente e potrebbe cambiare il mondo

Un team di scienziati coreani ha dichiarato di aver sviluppato un superconduttore che funziona a temperatura ambiente e pressione atmosferica. I superconduttori, materiali che trasmettono elettricità senza resistenza e possiedono una serie di proprietà magnetiche, sono fondamentali per una vasta gamma di applicazioni tecnologiche.

Tuttavia, fino ad ora, la loro utilità era limitata dal fatto che dovevano essere raffreddati a temperature estremamente basse per funzionare. Un superconduttore che può operare in condizioni normali, fuori dal laboratorio, sarebbe una vera e propria rivoluzione.

Fermate l'entusiasmo: queste affermazioni devono ancora essere verificate. In passato, ci sono state rivendicazioni di superconduttività a temperatura ambiente che alla fine si sono rivelate infondate. I ricercatori hanno caricato un documento su arXiv, ma non è chiaro se sia stato sottoposto a revisione paritaria per la pubblicazione su una rivista scientifica.

Il nuovo materiale, denominato piombo-apatite modificato o LK-99, ha una temperatura critica dichiarata di 127°C e potrebbe essere utilizzato in qualsiasi ambiente terrestre. Se confermato, LK-99 non sarebbe il solo superconduttore a temperatura ambiente, ma sarebbe il primo a non richiedere pressioni enormi per funzionare.

"Il LK-99 offre molte possibilità per varie applicazioni come magneti, motori, cavi, treni a levitazione, cavi di alimentazione, qubit per computer quantistici, antenne, ecc. Crediamo che il nostro nuovo sviluppo sarà un evento storico che aprirà una nuova era per l'umanità", hanno scritto i ricercatori nel documento.