É stato creato un WiFi che trasmette i dati con le radiazioni nucleari

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, un team di ricercatori della Lancaster University ha creato un tipo di WiFi che trasmette dati utilizzando... radiazioni nucleari. Nulla di spaventoso come appare, e anzi questa tecnologia potrebbe avere molte applicazioni nel mondo reale.

Gli ingegneri hanno trasferito i dati utilizzando "neutroni veloci" da un isotopo radioattivo chiamato californio-252. Qui delle informazioni - di numeri e lettere - sono state generate casualmente nel campo di neutroni e trasmesse con successo a un laptop. Tutti i test di trasmissione hanno avuto successo al 100%.

"Dimostriamo il potenziale della radiazione di neutroni veloci come mezzo per le comunicazioni wireless per applicazioni in cui la trasmissione elettromagnetica convenzionale non è fattibile o limitata", ha affermato nel comunicato stampa il professor Malcolm Joyce, autore principale dello studio.

A cosa potrebbe servire questo "WiFi nucleare"? Secondo gli esperti potrebbe tornare molto utile nelle zone in cui non è possibile creare facilmente strutture e percorsi per il cablaggio Internet (a proposito, sapete che una tempesta solare potrebbe mandare KO la rete internet globale?). Di quali luoghi stiamo parlando? Paratie sottomarine, caveau e all'interno dei reattori.

In questi casi, secondo Joyce, i neutroni sarebbero ancora in grado di trasmettere informazioni e "negare la necessità di tali penetrazioni". Quindi non si tratta sicuramente di una tecnologia disponibile per il commercio, ma da utilizzare in caso di necessità in luoghi "estremi" - certo, sicuramente la soluzione offerta da sistemi internet satellitari come Starlink potrebbe essere meno complicata.