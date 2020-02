Il creatore di Android getta la spugna: finisce l'era di Essential

È ufficialmente finita l'avventura in campo smartphone di Andy Rubin, creatore di Android, e della sua azienda Essential. Infatti, la società ha annunciato la fine delle sue attività e quindi le patch di sicurezza per Essential Phone arrivate a febbraio saranno le ultime che lo smartphone riceverà.

Stando anche a quanto riportato da 9to5Google e The Verge, gli aggiornamenti software non arriveranno più e anche l'assistenza clienti verrà gradualmente chiusa. Oltre a questo, sarà messo offline il servizio Newton Mail che Essential aveva ottenuto con l'acquisizione di CloudMagic nel 2018. Insomma, possiamo proprio dire che l'era di Essential Phone è terminata. D'altronde, l'annuncio della fine della produzione del dispositivo lasciava presagire un futuro non proprio roseo per l'azienda.

A un certo punto, sembrava però che tutto si fosse risolto e che Andy Rubin e soci stessero per tornare con un rivoluzionario progetto chiamato Project GEM (potete vedere alcune immagini legate a questo smartphone in calce alla notizia). Tuttavia, il dispositivo non vedrà mai la luce. "Nonostante tutti gli sforzi profusi, siamo arrivati in un punto in cui abbiamo sviluppato GEM per quanto possibile e purtroppo ci siamo resi conto di non avere un percorso chiaro per portarlo nelle mani dei clienti. Per questo motivo, abbiamo preso la difficile decisione di interrompere le operazioni e mettere fine ad Essential".

Si tratta di un vero peccato, visto che, nonostante i suoi prodotti non siano stati un successo commerciale, Essential si era sempre impegnata molto per soddisfare le esigenze dei clienti. Sono in molti infatti a ricordare con piacere l'incredibile lavoro fatto dall'azienda per aggiornare costantemente Essential Phone con le patch mensili e le major release di Android.

Insomma, il 12 febbraio 2020 è decisamente una giornata da dimenticare per il mondo degli smartphone e della tecnologia in generale, dato che la notizia relativa ad Essential arriva in seguito alla decisione della GSMA di annullare il MWC 2020 per via del Coronavirus.