Il co-creatore di Dogecoin attacca frontalmente Elon Musk: 'un truffatore'

Jackson Palmer, il co-creatore di Dogecoin, ha attaccato frontalmente Elon Musk in un’intervista pubblicata sul sito di notizie australiano Crikey. La discussione si è ovviamente spostata anche sul mondo delle criptovalute.

Palmer ha raccontato un aneddoto di qualche anno fa, quando raccontò un messaggio al miliardario su Twitter dopo aver creato un bot che avrebbe aiutato le persone a capire se era in corso una truffa con le criptovalute su Twitter. “Elon mi ha contattato per entrare in possesso di quello script ed è stato subito evidente che non capiva la programmazione. Mi ha chiesto: ‘Come faccio a eseguire questo script Python?’”, ha affermato Palmer, il quale ha definito Musk “un truffatore, vende una visione nella speranza di poter un giorno realizzare ciò che promette, ma non lo sa. E’ davvero bravo a fingere di sapere. Questo è molto evidente, basta guardare la guida autonoma di Tesla”.

Il co-fondatore di Dogecoin ha anche parlato dell’offerta di acquisto di Elon Musk per Twitter, dicendo che pensava che il miliardario volesse distruggere la piattaforma. “Il suo gioco è quello di smantellare tutta la fiducia o forse è abbastanza deluso da pensare di poter costruire un’alternativa. L’altra alternativa è che vuole portarla a terra a un prezzo molto più basso, e penso che sia quello che sta facendo” ha affermato. Insomma, non è un grande fan del sudafricano.

Proprio qualche giorno fa, Elon Musk ha annunciato che SpaceX accetterà Doge come metodo di pagamento.