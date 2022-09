Il creatore di Dogecoin contro Elon Musk: 'mi infastidisce quando cerca di pomparla'

Jackson Palmer, il co-creatore di Dogecoin, in un’intervista tenuta con l’insider, si è detto “infastidito” quando Elon Musk, il gruppo Reddit WallStreetBets e SatoshiBets cercano di pompare il prezzo della criptovaluta “facendolo arrivare sulla Luna”.

Nella chiacchierata, Palmer senza mezzi termini si è detto stanco di sentirsi trascinare in conversazioni sul memecoin che ha contribuito a creare ormai otto anni fa. Nato come un “hobby”, infatti, è diventato un fastidio, letteralmente. Il tutto perchè il suo nome viene sempre legato al token, ed è arrivato al punto da cancellarsi dai social network per evitare di essere trascinato in discussioni che evidentemente non lo aggradano.

L’ingegnere Adobe però ha svelato di non essere rimasto sorpreso quando Musk ha iniziato a promuovere Dogecoin su Twitter, già nel 2019. A quanto pare infatti il CEO di SpaceX e Tesla è amico intimo dell’altro creatore di Dogecoin, Billy Markus.

Lo scorso anno Musk aveva regalato grandi elogi a Dogecoin, definendola “migliore di qualsiasi cosa abbia mai visto”, ma dichiarazioni di questo tipo sono spesso viste con scetticismo dagli investitori che non hanno esitato ad accusare Musk di insider trading e di voler semplicemente pompare il prezzo del memecoin per trarrne profitto personale.

