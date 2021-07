Il creatore di Dogecoin paragona le criptovalute alle truffe e lancia una frecciata a Musk

Il co-creatore di Dogecoin, Jackson Palmer, è tornato a sorpresa sui social network e su Twitter dopo aver reso privato il suo account a metà 2019. Con una serie di tweet, il software engineer ha discusso del mercato delle criptovalute e della moneta virtuale da lui co-creata.

"Dopo anni di studio, credo che la criptovaluta sia una tecnologia intrinsecamente di destra e ipercapitalistica costruita principalmente per amplificare la ricchezza dei suoi sostenitori attraverso una combinazione di elusione fiscale, ridotta supervisione normativa e scarsità forzata artificialmente" ha affermato Palmer.

Poco dopo ha continuato dicendo che nonostante i grandi fan delle criptovalute le vedano come un'alternativa equa alle grandi banche a causa della natura decentralizzate, monete virtuali ed istituti di credito condividono lo stesso problema: i ricchi. Jackson Palmer ha infatti fatto notare che la maggior parte della comunità crypto è controllata da "un potente cartello di figure benestanti" che stanno trasformando la finanza decentralizzata in un sistema che avvantaggia in gran parte coloro che sono al vertice.

Secondo Palmer, "l'industria delle criptovalute sfrutta una rete di losche connessioni d'affari, influencer acquistati e media pay-for-play per perpetuare un funnel di "arricchimento veloce" simile a un culto progettato per estrarre nuovo denaro dai finanziariamente disperati e ingenui". Il thread integrale, che può essere letto attraverso questo indirizzo, contiene una serie molto interessanti di indicazioni e frasi: poco dopo l'ingegnere ha affermato che "le criptovalute uniscono le parti peggiori del sistema capitalista odierno a software per limitare tecnicamente gli interventi per proteggere le persone medie. Hai perso la password del tuo wallet? È colpa tua. Sei caduto vittima di una truffa? Colpa tua? I milionari manipolano i mercati? Sono dei geni". Quest'ultima parte è senza dubbio una frecciata ad Elon Musk che quest'anno è stato al centro di discussioni per i suoi numerosi tweet su Dogecoin.