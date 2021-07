Il co-creatore di Ethereum lascia le criptovalute: 'sono troppo rischiose'

Dopo le pesanti dichiarazioni del creatore di Dogecoin, Anthony Di Iorio, uno dei fondatori di Ethereum, in un'intervista rilasciata a Bloomberg ha annunciato che il suo tempo nel mondo crypto sta volgendo al termi ne.

Di Iorio, nello specifico, ha affermato che non si sente incoraggiato dal profilo di rischio legato al settore. "Non mi sento al sicuro in questo spazio. Se fossi concentrato su problemi più grandi, penso che sarei più al sicuro" ha affermato il 48enne canadese, che ha intenzione di vendere la sua attuale azienda Decentral, specializzata in blockchain, per concentrarsi sulla filantropia ed altri progetti comunque non legati al mondo delle criptovalute.

L'imprenditore ha in programma di concludere la vendita della startup (che è valutata nell'ordine di "centinaia di milioni") in denaro fiat o azioni e non in criptovalute. Attualmente Di Iorio sta lavorando su un'iniziativa chiamata Project Arrow, che si occupa di concept car a zero emissioni.

Il canadese ha co-fondato Ethereum nel 2014 insieme ad altre sette persone, tra cui Vitalik Buterin che è l'unico ancora al lavoro sul token che ha un valore di mercato di 221 miliardi di Dollari secondo la quotazione attuale di CoinMarketCap.

Di recente la Cina ha iniziato una vera e propria repressione nei confronti del Bitcoin e delle mining farm.