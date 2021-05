Il creatore di Ethereum: 'supporto di Elon Musk a Dogecoin senza secondi fini'

Il 27enne co creatore di Ethereum, Vitalik Buterin, in un'intervista alla CNN ha allontanato i sospetti avanzati da molti sul supporto di Elon Musk nei confronti della criptovaluta Dogecoin. Il giovane cripto miliardario, nello specifico, ha affermato di non credere alle ipotesi secondo cui dietro i tweet di Musk ci sarebbero altri fini.

"Il tweet di Elon Musk è qualcosa di nuovo per il mercato delle criptovalute, ed è stato introdotto per la prima volta l'anno scorso. Penso che sia ragionevole aspettarsi un pò di follia, ma credo anche che i mercato impareranno ad adattarsi. Elon non avrà questa influenza a vita" ha affermato Buterin.

A precisa domanda sul motivo per il quale Musk sta continuando a twittare su Dogecoin, il programmatore ha voluto allontanare la dietrologia avanzata da molti: "il fatto che sia un miliardario e che gestisca Tesla e SpaceX non esclude che sia un essere umano, e gli umani si entusiasmano si possono entusiasmare per monete con un cane. Non credo che ci sia un intento malevolo dietro tutto questo, da parte di Elon" ha continuato.

Di recente intanto è nata la criptovaluta STOPELON, che ha l'obiettivo (non facile da raggiungere) di cacciare Musk da Tesla. L'inizio della settimana è stato da incubo per il mercato delle criptovalute.