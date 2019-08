Il creatore dell'evento Facebook dell'Area 51 sta lavorando a un festival sugli alieni

L'ormai famoso evento che prevede l'invasione dell'Area 51 da parte di "milioni di persone" si sta già per trasformare in un business. Infatti, puntuale come un orologio svizzero, il creatore originale dell'evento Facebook ha annunciato che sta lavorando per realizzare Alienstock, un festival sugli alieni.

Provate a indovinare in che giorno avrà inizio? Esatto, proprio il 20 settembre 2019. Ovviamente il festival si terrà a Rachel (Nevada), situata nei pressi dell'Area 51. D'altronde, stando a quanto riportato da VCA News, molti hotel della zona hanno già registrato il sold out. Tuttavia, l'Area 51 è una zona piuttosto pericolosa e in molti pensano che alla fine nessuno riuscirà a entrare nell'area militare. Ebbene, a quel punto le persone che avranno aderito all'evento dovranno pur spendere il loro tempo in qualche modo. Ecco allora che arriva Alienstock, un festival che prevede anche dei concerti con delle "star della musica" non ancora annunciate. Insomma, potremmo essere dinanzi a una mossa di marketing geniale.

La cittadina di Rachel sembra essere preoccupata da questo e ha già avvertito i "turisti" tramite il sito Web ufficiale: "Non ci sono servizi a Rachel. Non ci sono distributori di benzina né negozi. [...] Se hai intenzione di partecipare all'evento devi essere esperto di campeggio ed escursioni, devi disporre di un buon veicolo e prepararti a sopravvivere in un ambiente desertico aspro. Devi essere pronto per essere completamente autosufficiente per cibo, acqua, gas, ecc. Ci aspettiamo che i servizi di telefonia cellulare e Internet saranno offline. Le carte di credito non funzioneranno, quindi porta abbastanza denaro. Se ti accampi su un terreno pubblico, raccogli tutta la spazzatura".

Insomma, sembra proprio che la cittadina di Rachel (Nevada), che ricordiamo avere solamente qualche decina di abitanti, dovrà fronteggiare l'arrivo di migliaia di persone il prossimo 20 settembre 2019. Secondo Engadget, gli organizzatori del festival prevedono dalle 5.000 alle 30.000 persone. Che cosa succederà? Staremo a vedere.