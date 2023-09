Il creatore del falso brano IA di Drake e The Weeknd punta ai Grammy: la risposta è netta

Vi ricordate del falso brano IA di Drake e The Weeknd, diventato virale sul Web prima della rimozione? Ebbene, "l'autore" della canzone, tale "Ghostwriter", è tornato e sembra voler addirittura puntare ai Grammy. Tuttavia, dall'altra parte la risposta è netta.

Infatti, come riportato anche da The Verge, nella giornata dell'8 settembre 2023 sul profilo Instagram di Harvey Mason Jr, CEO della Recording Academy, è stato pubblicato un video in cui quest'ultimo chiarisce la posizione dell'Academy in merito ai brani generati con IA. L'esempio pratico non può che essere quello relativo alle canzoni di "Ghostwriter", che tra l'altro è tornato a farsi notare di recente per il rilascio di un nuovo brano che sfrutta le voci IA di Travis Scott e 21 Savage.

Ebbene, secondo il CEO della Recording Academy, in realtà a livello creativo un brano realizzato tramite intelligenza artificiale sarebbe tecnicamente idoneo per i Grammy, in quanto in un caso come quello di "Ghostwriter" il testo è scritto da un umano. Tuttavia, Mason Jr ci tiene a dare una risposta netta a tutti coloro che si erano illusi, in seguito al diffondersi iniziale della notizia, che un brano con voci generate dall'intelligenza artificiale potesse effettivamente vincere un Grammy.

"Le parti vocali non sono state ottenute legalmente, l'uso della voce non è stata autorizzata dall'etichetta discografica o dagli artisti e la canzone non è di fatto disponibile sul mercato. [...] Per questo motivo, il brano non è idoneo", ha precisato il CEO della Recording Academy. Insomma, niente Grammy per "Ghostwriter", che sui social network si fa vedere con l'aspetto di una sorta di "fantasma", ma quel che è certo è che il dibattito sull'utilizzo dell'IA in campo musicale è destinato a proseguire.