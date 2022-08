Meta Quest 2 ha un nuovo rivale? Il creatore di TikTok sta per lanciare un nuovo visore

Mentre il pubblico di appassionati discute animatamente sull’aumento di prezzo per Oculus Quest 2, il visore per la Realtà Virtuale di riferimento nel settore, il creatore di TikTok, ByteDance, si starebbe preparando a lanciare due nuovi visori VR Pico 4 potenzialmente capaci di diventare i nuovi rivali del Quest 2 di casa Meta.

A oggi i visori VR più acquistati restano due: il popolarissimo Meta Quest 2, o Oculus Quest 2 per chi non si è ancora abituato al cambio di nome, e l’avanzato e meno accessibile Valve Index. Parlare di nuovi concorrenti non è semplice, specialmente alla luce della peculiarità dei dispositivi; l’unico grande nome particolarmente atteso è Apple, che da tempo sta preparando headset per realtà aumentata e virtuale. A tale proposito, ecco cosa sappiamo sui visori Apple AR/VR a oggi.

Tuttavia, ByteDance sembra essere pronta a dare filo da torcere al colosso di Mark Zuckerberg lanciando in Cina – e forse poi nel resto del mondo – i nuovi visori Pico 4 e Pico 4 Pro. Come ripreso da TechRadar, la Federal Communications Commission degli Stati Uniti ha depositato nuovi documenti che svelano dettagli importanti sui due dispositivi, tra cui la presenza di eye-tracking e face-tracking nella versione Pro.

In calce alla notizia, invece, trovate l’immagine dei controller dei Pico 4 diffusa da SkaredGhost. Le somiglianze con i controller di Meta Quest 2 sono evidenti, ma il funzionamento dell’anello di tracciamento è molteplice: oltre che consentire al visore VR di tracciare il movimento dei controller, il grande arco dei Pico 4 opera anche come paramani.

Ovviamente questa fotografia va presa con le pinze, trattandosi di un leak; è evidente, però, che gli amanti della realtà virtuale dovranno prestare molta attenzione al possibile futuro arrivo in Occidente di un nuovo concorrente.

Tornando però sul visore Meta, sappiate che non servirà più l'account Facebook connesso al Quest 2 per utilizzarlo.