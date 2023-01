I creatori di ChatGPT stanno reclutando sviluppatori.. per sostituire gli sviluppatori

Dopo che ChatGPT ha fatto breccia sul settore immobiliare, ora vuole prendersi anche il mercato dello sviluppo software. Secondo un nuovo rapporto di Semafor, OpenAI starebbe reclutando un “esercito” di sviluppatori per migliorare le reti neurali dei suoi prodotti.

La società avrebbe assunto già circa mille sviluppatori esterni, molti dei quali vivono in regioni come America Latina ed Europa Orientale. Le assunzioni sarebbero iniziate già da sei mesi ed il 60% di coloro che sono stati messi sotto contratto svolgono mansioni di “data labeling”, mentre l’altro 40% sono programmatori incaricati di creare dataset per il software engineering che serviranno per addestrare i modelli di OpenAI.

Nell’annuncio di lavoro pubblicato da un rectuiter esterni si fa riferimento a “sviluppatori Python”: durante il colloquio ai potenziali assunti vengono sottoposti ad un esame di coding di base della durata di cinque ore.

È probabile che tali sviluppatori andranno a confluire nel team che si occupa di Codex, un tool di Open AI che trasforma testo in codice. Non è chiaro che tipo di compiti andrà a svolgere a lungo termine questo sistema, ma è innegabile che potrebbe avere un impatto importante sul mercato dello sviluppo di base.

