I creatori di TikTok sono al lavoro su uno smartphone?

TikTok è da tempo l'app più scaricata da App Store, ed i creatori Bytedance sono in continuo lavoro per cercare nuovi metodi per monetizzare lo straordinario successo ottenuto. Secondo quanto riferito, la società con sede a Pechino starebbe valutando la possibilità di lanciare uno smartphone proprietario.

La notizia è stata riportata dal Financial Times, che cita due fonti. Un portavoce di Bytedance, nel frattempo, interpellato dai colleghi di TechCrunch per ottenere qualche tipo di commento a riguardo, si è rifiutato, ma le voci continuano a propagarsi in rete.

La strategia avrebbe senso, in quanto ByteDance ha la necessità di sviluppare altri canali per acquisire traffico, e non è un caso che qualche giorno fa si parlava anche del possibile lancio di un servizio di streaming musicale.

A conferma dei rumor arrivano alcune delle indicazioni. Lo scorso mese di Gennaio la società ha confermato di aver acquisito alcuni brevetti e dipendenti dal produttore di smartphone Smartisan, sebbene l'accordo fosse stato giustificato come "esplorativo del settore" .

Una fonte del Financial Times avrebbe confermato che il fondatore di Bytenance Zhang Yiming ha "sognato a lungo uno smartphone con le app di Bytenance preinstallate", ma è chiaro che la sfida è tutt'altro che facile soprattutto in Cina dove a dominarla sono marchi come Huawei, Vivo, Oppo, Xiaomi ed Apple.