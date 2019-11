I creatori di TikTok potrebbero presto lanciare un servizio di streaming musicale

Alcune fonti del Financial Times riferiscono che ByteDance, la società che ha creato il fenomeno mondiale TikTok, starebbe pianificando il lancio di un proprio servizio di streaming musicale. L'applicazione a quanto pare sarà integrata con il social network, e dovrebbe proprio fungere da gancio per spingere ulteriormente i download.

Il costo dovrebbe essere inferiore ai 10 Dollari al mese richiesti da Spotify, Apple Music e simili, ma chiaramente centrale sarà il catalogo di contenuti.

ByteDance a quanto pare sarebbe ancora in trattativa con Sony, Universal e Warner per portare i loro artisti nel servizio. Il lancio sarebbe previsto già per il mese di Dicembre in paesi come Brasile, India ed Indonesia, ma non è escluso un arrivo anche negli Stati Uniti subito dopo.

E' chiaro che i creatori dell'applicazione ora punto a massimizzare gli introiti sfruttando l'enorme mole di utenti: alcuni dati diffusi dalla società di analisi Sensor Tower parlano di oltre 1,5 miliardi di download da App Store di iOS e Play Store di Android. Il collegamento con un prezzo più accessibile rispetto alla concorrenza potrebbe fare il resto: qualora il servizio dovesse approdare anche nei mercati occidentali, Apple Music e Spotify sarebbero costrette a guardarsi da un concorrente quanto mai agguerrito e con un seguito già importante. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi.

Di recente TikTok ha anche lanciato il proprio smartphone.