Questa creatura era 1000 volte più pesante dei suoi parenti di oggi

Il sauro è un tipo di lucertola che solitamente pesa circa 2 grammi, tuttavia i paleontologi australiani hanno recentemente scoperto una specie estinta, la Tiliqua frangens, che era ben 1000 volte più pesante dei suoi parenti attuali.

Questo gigante pesava circa 2 chili, tanto quanto un neonato umano, e aveva una lunghezza paragonabile a quella dell'avambraccio di un adulto. La sua grandezza gli è valsa il soprannome di "Mega Chonk" o "Chonkasaurus" tra gli studiosi.

Il Dr. Kailah Thorn del Museo dell'Australia Occidentale ha dichiarato che la Tiliqua frangens si distingueva dai sauri attuali anche per la sua strategia di difesa. Mentre quelli moderni si affidano alla velocità e al mimetismo per sfuggire ai predatori, questo antico rettile era invece dotato di una pesante armatura di spuntoni.

Il team di ricerca ha individuato la presenza di questa specie durante una spedizione alle Wellington Caves, in cui sono stati trovati piatti corazzati con spuntoni che non erano mai stati registrati prima. La Tiliqua frangens visse in Australia almeno un milione di anni fa, con un esemplare datato tra 1,5 e 2 milioni di anni fa.

La sua estinzione sembra coincidere con l'arrivo dei primi umani sul continente e la scomparsa di molte altre grandi specie. Allo stato attuale, è ancora oggetto di dibattito se la causa dell'estinzione della Tiliqua frangens sia dovuta a una caccia eccessiva da parte dei primi abitanti umani, a un cambiamento nell'ecosistema causato dall'estinzione di altre grandi specie, o a una combinazione di entrambi.

Oltre alla Tiliqua frangens, sono stati trovati fossili di diversi altri sauri giganti ancora non identificati.