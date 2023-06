Questa creatura a quasi 800 metri di profondità diventa invisibile e cambia forma

Nel vasto e misterioso abisso dell'Oceano Pacifico, a quasi 800 metri di profondità, si è svolto un incontro affascinante, un balletto sottomarino tra due creature marine che sembrano uscite da un film di fantascienza. La protagonista di questa danza è una medusa abissale, chiamata Deepstaria, un essere etereo che si muove tra le correnti marine.

Quello che rende questo incontro ancora più affascinante è la presenza di un secondo partecipante, una creatura di un rosso brillante che si aggrappa al corpo della medusa, quasi a voler partecipare a questa danza marina (a proposito, ecco gli esseri gelatinosi più grandi del mondo).

La creatura rossa è un isopode, un crostaceo che normalmente si nutre sul fondo dell'oceano. La relazione tra queste due creature abissali rimane un mistero. Si pensa che l'isopode possa nutrirsi della medusa o utilizzarla come rifugio per nascondersi dai predatori. La Deepstaria, infatti, non ha tentacoli per catturare le prede, ma avvolge le creature che passano vicino a lei con il suo ombrello membranoso.

Nonostante la Deepstaria sia conosciuta da quasi mezzo secolo e sia uno dei più grandi predatori degli abissi, rimane in gran parte inesplorata. La sua biologia, comportamento, distribuzione e abbondanza sono ancora in gran parte sconosciuti. Queste creature marine rappresentano un enigma che continua a sfidare gli scienziati. Come si riproducono? Come digeriscono il cibo? Come sopravvivono nelle profondità dell'oceano?

Forse non lo sapremo mai, un po' come l'immortalità di questa medusa.