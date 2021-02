Questa creatura era considerata un 'fossile vivente'... adesso non più

Gli esperti pensavano che i celacantiformi, o celacanti, fossero l'anello mancante fondamentale tra pesci e tetrapodi. Tuttavia, nuove ricerche riconsiderano l'importanza della creatura.

Si tratta di un pesce osseo che si pensava si fosse estinto fino al 1938, quando il primo esemplare vivente in assoluto fu catturato al largo delle coste del Sud Africa. Il nuovo studio, guidato da un team di scienziati a Toronto, ha sequenziato il genoma del celacanto africano, Latimeria chalumnae, e ha scoperto 62 nuovi geni di circa 10 milioni di anni fa.

Nel dettaglio, gli esperti riferiscono che questi geni sono insoliti di per sé in quanto sembrano provenire da trasposoni, un tratto parassitario di materiale genetico il cui unico obiettivo è replicarsi. Questo può accadere più volte nella storia evolutiva di una specie, quindi rintracciare esattamente il momento in cui il gene si è verificato non è facile.

La creatura, infatti, è stata considerata un "fossile vivente" - un termine odiato dagli addetti ai lavori perché non esatto. Tuttavia, questo "soprannome" dovrà essere riconsiderato. Nonostante il Latimeria chalumnae assomigli ai suoi "parenti" di milioni di anni fa, il suo DNA - la carta di identità che può dirci la vera "età" di un essere vivente - è molto più giovane di quanto si pensi.