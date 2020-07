Questa creatura è stata dichiarata ufficialmente estinta: è la prima 'estinzione moderna'

L'Unione internazionale per la conservazione della natura (ICUN) ha dichiarato il Sympterichthys unipennis ufficialmente estinto. Questa scomparsa è stata dichiarata notevole, poiché si tratta della prima specie di pesce marino ad essere considerata come "un'estinzione moderna".

La creatura viveva sul fondo del mare al largo della costa della Tasmania. Ben 14 specie occupavano diversi ecosistemi quando gli europei arrivarono in Australia. Purtroppo, la maggior parte di queste non sono state avvistate in questo secolo. Il Sympterichthys unipennis è noto solo da un esemplare raccolto da esploratori francesi all'inizio del 1800.

Dopo due secoli senza alcun avvistamento, l'ICUN ha deciso che la creatura è quasi sicuramente scomparsa, cambiando il suo status in "estinta". Le tre specie che esistono ancora sono tutte rare, tuttavia, due di esse sono al centro di disperati sforzi di conservazione. Il red handfish è sceso a meno di 100 adulti (tutti con la loro pagina web dedicata, così da raccogliere fondi per proteggerli).

Il motivo di questa scomparsa? Queste creature sono minacciate dall'aumento dei sedimenti lavati dallo spartiacque danneggiato della Tasmania. Il cambiamento climatico, inoltre, è quasi certamente un fattore, e una pesca massiccia avvenuta più di 50 anni fa ha probabilmente causato un forte declino che ha spinto molte specie vicino al limite.

Insomma, come sempre, l'uomo ha avuto la sua triste parte in questa storia.