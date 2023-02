Ecco la nuova creatura che emerge dagli abissi: è un 'fossile vivente'

Conosci il nautilus? È stata fatta un'incredibile scoperta che ha lasciato tutti senza parole. Vediamo lo studio pubblicato sulla rivista Zookeys.

Questa volta non parliamo del sottomarino Nautilus che entrò nella storia, ma di particolari e rarissime creature. Un team internazionale composto da scienziati del Dipartimento di Scienze Marine degli Stati Uniti, di varie università come Harvard, Guam e Washington ed in collaborazione con l’American Museum of Natural History di New York, ha rilevato addirittura tre specie di nautilus. Per comprendere l'importanza di tale scoperta, basti pensare che questo mollusco viene definito anche "fossile vivente".

Stiamo parlando nello specifico di molluschi cefalopodi definiti anche "nautiloidi", contraddistinti dall'oramai celebre conchiglia a spirale. Possiedono inoltre un becco simile a quello del pappagallo, oltre a vari tentacoli carnosi. Questi animali vivono solitamente in zone ben precise delle barriere coralline dell'Oceano Pacifico occidentale e intorno all'Indonesia, isolati nelle profondità da altre specie marine.

Il team di esperti è riuscito a pescare questi molluschi grazie a particolari trappole in acciaio, all'interno delle quali sono state introdotte delle esche con carne di pollo cruda, poi lanciate nel mare a circa 300 metri di profondità. Grazie a questo "piano di cattura", sono stati rinvenuti nello specifico il Nautilus Samoaensin trovato nelle isole Samoa americane, il Nautilus Vitiensis trovato nelle Fiji ed il Nautilus Vanuatuensis scoperto nelle isole Vanuatu.

Aver ritrovato addirittura tre diverse specie, è motivo di soddisfazione e orgoglio per tutti gli esperti che hanno preso parte alla ricerca, che (ovviamente) hanno in seguito liberato i molluschi. Come ci dimostrano le foto delle bizzarre specie scoperte, è chiaro che dalle profondità degli oceani possono venir alla luce cose del tutto inaspettate.