Ecco la creatura che ha fatto estinguere il colossale Megalodonte

Il Megalodonte (Otodus megalodon) è uno squalo colossale che un tempo dominava i mari, con una lunghezza massima di 18 metri e con una dimensione media di 10,5 metri. La creatura è sopravvissuta 3,6 milioni di anni prima di scomparire definitivamente, ma per quale motivo si estinse?

Le cause sono tante, ma ad aver contribuito potrebbe essere stato nientemeno che lo squalo bianco (Carcharodon carcharias). Secondo numerosi studi i due animali vivevano contemporaneamente, negli stessi habitat e cacciavano lo stesso cibo.

"Le firme di zinco nella dieta sono conservate nello smalto dei denti di squalo fossile nel tempo. Osserviamo differenze significative di zinco tra le popolazioni di Otodus e Carcharodon che implicano cambiamenti nella dieta in tutto il Neogene in entrambi i generi", scrive un team guidato dal geoscienziato Jeremy McCormack del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Germania.

Durante il Pliocene inferiore, epoca che durò tra 5,33 milioni e 2,58 milioni di anni fa, le due specie coesistevano. I loro rapporti isotopici di zinco suggeriscono che occupassero lo stesso livello in competizione per le risorse. È improbabile che i soli squali bianchi, impegnati nell'attività dei predatori dei megalodonti, siano stati l'unica causa del loro declino, ma sembra abbastanza possibile che le specie più piccole abbiano svolto un ruolo non trascurabile.

"L'estinzione di Otodus megalodon potrebbe essere stata causata da molteplici fattori ambientali ed ecologici, tra cui il cambiamento climatico e le limitazioni termiche, il crollo delle popolazioni di prede e la competizione per le risorse con Carcharodon carcharias e forse altri taxa non esaminati qui", scrivono i ricercatori sulla rivista Nature Communications.