Questa creatura da 'incubo' esiste davvero, ma nelle profondità marine

Esistono davvero tante creature degli abissi con un aspetto inquietante, e recentemente questa specie è tornata di nuovo in auge dopo essere diventata virale nel 2018. L'animale in questione è chiamato pescecane vipera (Trigonognathus kabeyai) ed è un raro squalo abissale che si trova nell'Oceano Pacifico settentrionale occidentale del Giappone.

Questi pesci prendono il nome dal capitano della nave che li ha trovati per la prima volta, Hiromichi Kabeya, nel 1986 dal peschereccio Seiryo-Maryu. Sono stati catturati solo pochi esemplari, e sappiamo che le femmine sono solitamente più grandi con circa 53 centimetri, e per questo abbiamo poche informazioni sulla loro durata o comportamento.

Secondo i ricercatori questa specie risale a circa 42 milioni di anni fa. Quello che sappiamo è che questi squali hanno cellule che producono luce chiamate fotofori sulla parte inferiore e sotto la testa, vivono da 270 a 360 metri in profondità e si pensa che trascorrano la loro giornata a profondità ancora più in basso.

La caratteristica più interessante di questa specie riguarda sicuramente le loro mascelle, che quando vengono rilasciate si estendono verso l'alto e verso l'esterno. In poche parole per catturare la loro preda, queste creature estendono i loro denti, sporgendo la mascella superiore in modo simile a uno squalo goblin.

Non sorprende che questo pesce sia stato paragonato a Venom di Spiderman.