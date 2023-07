Questa creatura lovecraftiana milioni di anni fa comandava l'oceano

Mentre sembra uscita da un romanzo di Lovercraft, l'Anomalocaris canadensis, letteralmente tradotto in "gambero anomalo dal Canada", è un essere che ha affascinato i paleontologi per decenni. La creatura è stata uno dei primi predatori al vertice della catena alimentare, dotata di appendici spinose usate per afferrare i trilobiti dal fondo marino.

Una nuova analisi suggerisce che questo bizzarro cacciatore potrebbe non essere stato all'altezza della sua nomea. L'Anomalocaris canadensis era lungo quanto un gatto domestico ed era tra le creature più grandi del periodo Cambriano.

Alcuni ricercatori hanno suggerito che potesse predare un altro iconico animale del Cambriano, il trilobite, perché nel corso degli anni sono stati rinvenuti numerosi trilobiti fossili feriti, suggerendo loro che qualcosa li avesse attaccati.

Tuttavia, Russell Bicknell, paleobiologo del Museo Americano di Storia Naturale di New York, aveva dei dubbi; questo perché gli esoscheletri dei trilobiti erano duri e spessi, e nessuno aveva ancora presentato prove che A. canadensis potesse romperli.

Gli scienziati hanno quindi confrontato le appendici flessibili con quelle di alcuni artropodi moderni e hanno testato la resistenza, l'ampiezza di movimento e la posizione di nuoto ottimale di questi strumenti primitivi attraverso simulazioni al computer. Gli esperti hanno concluso che le antiche appendici spinose sarebbero state efficaci nel catturare le prede, ma erano probabilmente troppo delicate per attaccare prede ben corazzate.

L'A. canadensis era forse più adatto a inseguire creature morbide che nuotavano nell'acqua, piuttosto che i duri e tosti trilobiti.