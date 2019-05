Una creatura marina grande 4 metri ha vissuto nell'oceano 210 milioni di anni fa

Una bestia simile ad un coccodrillo vecchia 210 milioni di anni e grande come una macchina, sembra essere vissuta negli oceani del Triassico, a rivelarlo è un nuovo studio.

I ricercatori hanno scavato i resti di quattro di questi mostri marini dai pendii rocciosi delle Alpi austriache. Queste creature, grandi circa 4 metri e appartenenti alla specie dei fitosauri, non erano ancora cresciute del tutto.

I fitosauri avevano circa 8 anni quando sono morti e, secondo un'analisi delle ossa, le creature stavano ancora "crescendo attivamente", ha affermato Richard Butler, professore di paleobiologia all'Università di Birmingham nel Regno Unito.

Queste creature, chiamate Mystriosuchus steinbergeri, sono state trovati da Sepp Steinberger nel 1980, che ha scoperto i fossili in una zona remota delle Alpi austriache, e sono poi stati recuperati due anni dopo da una squadra del Museo di Storia Naturale di Vienna.

I fossili sono stati poi esposti, ma a causa del numero ristretto di specialisti sui fitosauri ci sono voluti molti anni prima che venissero studiati. Queste creature sono un misto tra il coccodrillo moderno, l'alligatore e il gaviale, ma non hanno alcun legame di parentela.

"Questo è un esempio di 'convergenza evolutiva', in cui gruppi lontanamente correlati si evolvono per assomigliarsi perché vivono in ambienti simili" ha affermato Butler. Il fitosauro è un rettile semiaquatico i cui resti si trovano solitamente nei pressi di laghi e fiumi di acqua dolce (sebbene sia vissuto durante la prima età dei dinosauri, il fitosauro non è un dinosauro).

È improbabile che tutti e quattro questi fitosauri siano morti a terra e poi siano stati portati in mare, ha poi concluso Butler. "Pertanto, pensiamo che questo fornisce le migliori prove fino ad oggi per sostenere l'idea che alcuni fitosauri vivevano in ambienti marini."

Le scoperte di fossili si fanno ultimamente sempre più numerose, visto che di recente sono stati scoperti i fossili di una balena a quattro zampe e del secondo dinosauro con le ali.