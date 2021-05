Questa creatura ha uno dei peni più strani del mondo animale

Sul nostro pianeta ci sono delle creature davvero particolari. Come ad esempio i Tachiglossidi, chiamati anche echidne o "formichieri spinosi"; delle creature che - come gli ornitorinchi - depongono le uova e producono il latte. Adesso, una nuova ricerca getta luce sul pene a quattro punte dell'echidna.

Secondo quanto riporta uno studio pubblicato sulla rivista Sexual Development, la creatura è stata semplicemente descritta come avente "quattro glandi", ognuno dei quali contiene un'uretra. Ciascuna della quattro punte può rilasciare liquido seminale e urina, ma sorprendentemente solo due di queste vengono utilizzate per la riproduzione.

Una domanda qui sorge spontanea: a livello riproduttivo, queste quattro punte del pene come fanno ad essere utili? "È possibile che abbia a che fare con la competizione maschio-maschio per le femmine", spiega la dott.ssa Jane Fenelon, autrice dello studio. "Possono anche essere in grado di alternare l'orifizio da cui proviene lo sperma. Questa è la prima volta che qualcosa del genere viene vista in un mammifero, quindi non lo sappiamo".

Secondo gli esperti questa particolarità genetica permette al maschio di bloccare la femmina, secernendo lo sperma - semplicemente - prima da una parte e poi dall'altra. L'ordine dei monotremi comprende i mammiferi viventi più primitivi, come l'ornitorinco (che ha 10 cromosomi sessuali), che fa parte dello stesso ordine dei formichieri spinosi, ma allo stesso tempo altamente specializzati.