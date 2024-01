Questa creatura potrebbe sembrare un ragno, ma in realtà.... è tutt'altro!

Siamo abituati a pensare ai serpenti come a degli instancabili predatori, capaci di braccare numerose prede ogni giorno, sguainando i loro denti come delle formidabili sciabole. Non tutte le specie però seguono questo modello e alcune sono persino note per essere dei predatori attendisti.

Fra i serpenti più particolari del mondo c'è la vipera cornuta dalla coda di ragno, nota alla scienza come Pseudocerastes urarachnoides. Questa specie non fa parte di quel gruppo di serpenti in grado di iniettare elevati dosi di veleno, al contrario è fra quelle che cercano di catturare le prede quando abbassano le difese perché si sentono al sicuro.

Come testimonia una ricerca effettuata qualche anno fa da alcuni scienziati iraniani, questo serpente vive nella zona di confine fra l'Iran e l'Iraq e dispone di una particolarità morfologica, scambiata all'inizio dagli scienziati per una qualche forma di tumore.

Il primo esemplare che fu trovato nel 1968 disponeva di una malformazione alla coda, che rendeva la punta simile a un ragno. In un primo momento i biologi pensarono che tale forma fosse il frutto di una mutazione casuale, provocata magari da una malattia, ma in seguito, nel 2003, un nuovo team trovò un secondo esemplare che presentava la stessa tipologia di coda.

Non potendo più essere considerata frutto di una malattia, gli scienziati capirono che quella particolare coda era un adattamento, uno strumento adatto a un comportamento a cui nessun scienziato aveva ancora assistito. I biologi iraniani cominciarono così a studiare meglio la specie e in previsione della sua descrizione formale compirono diverse spedizioni in una delle aree più ostili dell'Asia Centrale.

Dalle osservazioni si capì che questa vipera usava la coda per adescare le sue vittime, generalmente dei piccoli uccelli affamati che rassicurati dalla forma scambiavano la punta della coda per una preda. Gli uccelli, così, finivano fra le grinfie del rettile, intento a uccidere rapidamente il suo bottino.

Per aumentare il numero di catture, questa specie è solita anche agitare la coda, seguendo quel comportamento che gli esperti chiamano adescamento caudale. Esso serve per convincere una preda a fidarsi di ciò che vede, senza mai far pensare che possa trattarsi di una trappola (l'astuzia del regno animale potrebbe stupirvi).

Questi serpenti sono così bravi a ingannare gli uccelli che molti di essi non si rendono neppure conto del pericolo, quando atterrano vicino al loro potenziale aggressore. Tra l'altro, il morso di questa specie è tra i più veloci del suo intero gruppo, proprio per scongiurare la fuga degli uccelli confusi.

Gli scienziati sono rimasti così tanto colpiti dalle sue modalità di caccia che hanno deciso di dedicargli un piccolo documentario, uscito qualche anno fa sul web. Ciò che tuttavia rende davvero particolare il suo aspetto è il fatto che mentre la punta della coda è coloratissima, la restante parte del suo corpo assume solitamente il color sabbia ed è capace di mimetizzarsi perfettamente su varie tipologie di suolo, così da risultare invisibile agli occhi delle prede, a loro volta concentrate sulla raccolta del cibo.