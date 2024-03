La creatura più grande di tutti i tempi potrebbe essere stata impossibile

Un colpo di scena paleontologico ha recentemente scosso il mondo della scienza, mettendo in discussione ciò che si credeva fosse la creatura più grande di tutti i tempi. Scoperto in Perù, il fossile di una balena estinta risalente a 39 milioni di anni fa, battezzata Perucetus colossus, aveva inizialmente lasciato i ricercatori a bocca aperta.

Qui un'immagine della creatura.

Le stime sulla sua massa corporea oscillavano tra le 85 e le 340 tonnellate, un dato che, per un animale lungo solo 17-20 metri, lo avrebbe reso incredibilmente denso e praticamente incapace di muoversi agevolmente nelle acque oceaniche. Tuttavia, Ryosuke Motani dell'Università della California Davis e Nicholas Pyenson del Smithsonian National Museum of Natural History, non coinvolti nella scoperta originale, hanno portato nuovi elementi che ridefiniscono le dimensioni del Perucetus.

Secondo i loro calcoli, il Perucetus non avrebbe superato la massa corporea delle odierne balenottere azzurre, avvicinandosi più a quella delle balene per dimensioni e peso. La chiave di volta di questa rivisitazione sta nelle ossa insolitamente dense del Perucetus, che avrebbero indotto in errore le prime valutazioni.

Analizzando le caratteristiche peculiari dei suoi fossili, i ricercatori hanno notato somiglianze con le ossa dei lamantini, creature noti per il loro scheletro pesante che aiuta nella regolazione della galleggiabilità. Questa condizione, chiamata pachyostosi, era comune anche in altre specie marine estinte come i plesiosauri e sembra che il Perucetus adottasse una strategia simile per mantenere la sua flottabilità neutra nelle profondità marine.

Rivedendo le stime in base a questi nuovi dati, Motani e Pyenson hanno proposto che un Perucetus di 17 metri avrebbe dovuto pesare circa 60-70 tonnellate, permettendogli di risalire in superficie e respirare comodamente, proprio come fanno la maggior parte delle balene. Anche ipotizzando un esemplare adulto di 20 metri, il suo peso di 110 tonnellate non si avvicinerebbe alle 270 tonnellate di una balenottera azzurra, mantenendo intatto il primato di quest'ultima come animale più massiccio mai esistito.

Sebbene detenga più il titolo di creatura più grande, il Perucetus rimane un gigante dei mari del passato, la cui posizione nell'ecosistema oceanico del medio Eocene rimane ancora un mistero da svelare.

