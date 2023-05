È questa la creatura terribile che terrorizzava il mondo prima dei dinosauri

Prima dei dinosauri sulla Terra sono esistite della creature degne di note e capaci di far impallidire anche i sauri più tenaci. Così recentemente gli scienziati hanno ricostruito il cranio di una creatura "girino" simile a un coccodrillo di 330 milioni di anni.

Non si tratta di una scoperta recente, poiché la bestia primordiale è conosciuta da decenni. Tuttavia, poiché i fossili erano troppo consumati dal tempo, gli scienziati hanno fatto fatica a ricostruire la sua conformazione... almeno fino ad oggi. Adesso i progressi nella scansione della tomografia computerizzata (CT) e nella visualizzazione 3D hanno permesso di ricostruire il Crassigyrinus scoticus.

Quest'ultimo era un tetrapode, ovvero un animale a quattro zampe imparentato con le prime creature a passare dall'acqua alla terraferma. Il protagonista della nostra notizia, però, era un animale acquatico (perché i suoi antenati sono tornati dalla terraferma all'acqua o perché non sono mai riusciti a raggiungere la terraferma).

Il nome della creatura significa letteralmente "girino spesso", ma il C. scoticus aveva un corpo relativamente piatto e arti molto corti, simili a un coccodrillo o un alligatore. Era lungo dai due ai tre metri e probabilmente si sarebbe comportato in modo simile ai moderni coccodrilli, nascondendosi sotto la superficie dell'acqua e usando il suo morso per afferrare la preda, secondo Laura Porro, docente di biologia cellulare e dello sviluppo presso l'University College di Londra.

La nuova ricerca pubblicata sul Journal of Vertebrate Paleontology mostra che l'animale aveva un teschio di forma simile a quello di un moderno coccodrillo. Niente male per un essere vivente vissuto più di 300 milioni di anni fa.