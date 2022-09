Questa creatura è stata trovata sul fondale marino ma non si ha idea di cosa sia

Gli scienziati esplorando le zone sottomarine incontrano sempre creature molto strane e particolari. Un esempio riguarda proprio la nuova scoperta - che per adesso rimane non identificata - ma si sospetta che possa essere una varietà di corallo molle o una spugna.

"Hai sentito parlare dell'ultimo mistero di #Okeanos?" ha dichiarato la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Ocean Exploration in un post condiviso su Twitter. “Visto più volte al largo di St. Croix, questo animale - che è stato chiamato blue goo" - ha lasciato perplessi gli scienziati, che pensavano potesse essere corallo molle, spugna o tunicato (ma sicuramente non una roccia!)."



La bizzarra pallina blu è stata osservata in particolare durante l'immersione 08 della terza spedizione Voyage to the Ridge 2022, secondo quanto riporta il NOAA sul loro sito web. La spedizione li ha portati nelle acque a sud-ovest di St. Croix, nel Mar dei Caraibi, dove hanno osservato in diverse occasioni l'organismo blu non identificato (e no, non stiamo parlando del "Drago Blu").

Se pensate che una scoperta del genere sia strana o inspiegabile dovete ricredervi, perché gli scienziati osservano continuamente creature che non conoscono... soprattutto a queste strane profondità! "Ok, ora ne abbiamo visti alcuni e penso che il mistero rimarrà fino a quando non sarà possibile raccogliere un campione", si sente dire nel video uno degli operatori del ROV. "Non siamo ancora sicuri."