Questa creatura è l'unico anfibio con un morso velenoso: 'qualcosa di alieno'

L'apodi sono anfibi come le salamandre e le rane, ma vengono spesso scambiati per serpenti a causa dei loro corpi lunghi e viscidi. Tuttavia, una nuova scoperta farà confondere ancora di più tutti, poiché analisi chimiche suggeriscono che, come i serpenti, gli apodi hanno ghiandole vicino ai denti che secernono tossine.

La scoperta più sorprendente è che le ghiandole derivano dal tessuto dentale... esattamente come le ghiandole velenose presenti nei serpenti, ma è la prima volta per gli anfibi, riportano i ricercatori il 3 luglio sulla rivista iScience. Il team dello studio ha anche eseguito test biochimici preliminari sul fluido nelle nuove ghiandole del Siphonops annulatus e ha scoperto che contiene enzimi fosfolipasi A2, un ampio gruppo di proteine ​​che sminuzzano il grasso, componenti frequenti nei veleni animali.

Il lavoro, però, si è fermato prima di dimostrare definitivamente che gli animali siano velenosi. I veleni non sono del tutto sconosciuti agli anfibi; alcuni usano sporgenze ossee per creare ferite nei loro aggressori e fornire in questo modo le tossine derivate dalla pelle. Neanche le ghiandole orali dell'apode, in questo caso, sembrano iniettare secrezioni.

Il team non ha trovato alcun tubo o scanalatura nei denti che potesse facilitare il rilascio del fluido. Invece, sembra che le ghiandole funzionino più come i sistemi velenosi di altre lucertole velenose: le ghiandole semplicemente trasudano secrezioni sui denti, che poi entrano nella vittima mentre quei denti creano ferite nella carne.

I denti degli apodi e le ghiandole associate sono "estremamente affascinanti", afferma Kartik Sunagar, biologo evoluzionista dell'Indian Institute of Science di Bangalore, paragonandoli a "qualcosa di un film alieno". Non è ancora chiaro se le secrezioni ghiandolari siano effettivamente tossiche e svolgano un ruolo funzionale nell'alimentazione o nella difesa.

Il team di ricerca studierà questa creatura unica - ancora di più - così da risolvere ogni dubbio.