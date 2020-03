Questa creatura vermiforme ha perso gli arti per... la troppa pigrizia

Un nuovo studio mette in campo la possibilità che uno stranissimo e ormai estinto animaletto marino, molto simile ad un verme, abbia perso gli arti per adattarsi ad una vita più... sedentaria!

Questo animale visse ben 518 milioni di anni fa ed era una creatura marina molto simile, come aspetto, ad un verme. Il Facivermis, questo il suo nome, aveva un aspetto decisamente fuori dal comune. Il suo corpo, abbiamo detto, era allungato e molto simile a quello di un verme; in più aveva delle appendici, cinque paia di lunghe appendici che uscivano dal corpo ed ognuna di queste aveva molte setole per tutta la loro lunghezza. Un team congiunto di esperti provenienti dall’University of Exeter, Yunnan e dal Museo di Storia Naturale ha pubblicato una interessante ipotesi sull'evoluzione di questo strano essere marino vermiforme.

La ricerca è stata pubblicata su Current Biology e, secondo gli esperti, questo è un esempio di come questo animale, durante la sua evoluzione, abbia gradualmente perso le gambe per un motivo semplicissimo… non servivano a nulla! Esso, infatti, si è evoluto, secondo gli scienziati, attuando uno stile di vita stanziale, ancorato al fondale marino, e questo ha fatto sì che i numerosi arti inferiori (che possedevano i suoi antenati) sparissero lentamente con l’evoluzione. E’ stato proprio lo stile di vita dell’animale a fargli perdere gli arti inferiori in quanto servivano a poco visto che era sempre ancorato al fondale.

Questa ipotesi è supportata dalla recente scoperta di uno di questi esemplari fossili con, intorno al corpo, una struttura tubulare che lo inglobava per quasi tutta la sua lunghezza. In pratica, l’animale viveva all'interno di questo tubo ancorato al fondo che forse, come molti animali moderni simili, veniva costruito tramite accumulo di sedimenti dall'animale stesso. Tuttavia al giorno d’oggi vi sono solo 30 esemplari fossili di questo animaletto vermiforme e, di questi, solamente due hanno la struttura tubulare intorno. E’ possibili, dicono gli scienziati che hanno partecipato allo studio, che il tubo negli altri fossili sia andato perso per molteplici motivi.

