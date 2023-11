Ecco le creature 'aliene' che sono state trovate nelle profondità oceaniche

Roman Fedortsov, un pescatore russo, ha trasformato il suo profilo Instagram in una vera e propria finestra sulle profondità marine, condividendo immagini di creature marine bizzarre e spesso spaventose pescate nelle acque profonde. Fedortsov lavora su una nave da pesca a Murmansk, una città portuale nel nord-ovest della Russia.

Le sue scoperte, che vanno da pesci con denti aguzzi a creature gelatinose e traslucide, hanno catturato l'attenzione e l'immaginazione di migliaia di persone in tutto il mondo. Le foto condivise da Fedortsov rivelano la straordinaria diversità e l'adattabilità della vita marina nelle profondità oceaniche. Molti degli animali fotografati sono specie abissali, che vivono a profondità così estreme da richiedere adattamenti unici per sopravvivere.

Questi pesci e invertebrati spesso presentano caratteristiche insolite, come occhi grandi per catturare la scarsa luce disponibile, corpi traslucidi per mimetizzarsi nel loro ambiente buio e parti del corpo bioluminescenti per attrarre prede o partner. Le immagini di Fedortsov offrono uno sguardo raro e affascinante su un mondo che è in gran parte inesplorato e sconosciuto. Gli oceani coprono circa il 70% della superficie terrestre, ma una grande parte delle loro profondità rimane inesplorata.

Le creature abissali sono spesso difficili da studiare a causa delle sfide poste dall'ambiente estremo in cui vivono, che include pressioni schiaccianti, temperature gelide e oscurità quasi totale. Nonostante la loro apparenza spesso inquietante, queste creature sono un importante pezzo del puzzle nella comprensione della vita negli oceani e giocano un ruolo cruciale negli ecosistemi marini.