Queste creature estinte avevano gli occhi di cristallo e confondono gli scienziati

L'evoluzione ha lavorato molto per la creazione degli occhi negli esseri viventi, per questo motivo nei primi esempi di creature potrebbe aver fatto affidamento su un materiale piuttosto insolito per focalizzare la luce, un materiale che non si trova negli organismi moderni: un cristallo duro, un minerale noto come calcite.

Questi occhi appartenevano a un gruppo estinto di animali chiamati trilobiti e offre una finestra sul modo in cui questi antichi animali percepivano il mondo che li circondava (come il "super occhio" appartenuto a questa specie).

I trilobiti si estinsero circa 250 milioni di anni fa, ma esistettero per circa 300 milioni di anni prima di quel momento. La loro presenza è ben documentata nel registro fossile, il che suggerisce che durante quei 300 milioni di anni furono molto prosperi.

Sappiamo che i trilobiti avevano occhi composti come gli insetti, costituiti da grappoli di unità di fotorecezione chiamate ommatidi, ognuna con i propri fotorecettori e lenti. Come nella visione di queste creature di oggi, probabilmente c'era un compromesso: probabilmente non vedevano con un'alta risoluzione spaziale, ma erano particolarmente sensibili al movimento.

I triboliti avevano tre tipi di occhi, ma quello di calcite non è ancora stato capito del tutto. Ancora non sappiamo perché sia emersa questa caratteristica - o nemmeno i benefici che ha conferito - ma ora gli scienziati che studiano la visione di questi esseri hanno un nuovo modo di guardare la questione.