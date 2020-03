Le creature oceaniche ci proteggono da milioni di virus da tantissimo tempo

Gli scienziati hanno studiato e classificato migliaia di virus del nostro pianeta, ma non hanno nemmeno scalfito la superficie e, nel complesso, potrebbero esserci trilioni di specie non ancora scoperte.

Negli oceani, possono nascondersi decine di milioni di specie diverse: in un millilitro di acqua, infatti, possono esserci fino a 10 milioni di virus. Ovviamente non tutti i virus infettano ogni essere vivente; alcuni animali, inoltre, predano i virus, in un certo senso, rimuovendoli dall'ambiente. Gran parte di ciò che sta alla base del fenomeno rimane un mistero. "I virus sono le entità biologiche più abbondanti negli ambienti marini, tuttavia, nonostante le sue potenziali implicazioni ecologiche, si sa poco sulla rimozione del virus da parte delle creature", spiega l'ecologo marino Jennifer Welsh del Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ) in uno studio.

In una serie di esperimenti in laboratorio, i ricercatori hanno esaminato il modo in cui una serie di organismi marini ha rimosso i virus dal loro ambiente acquatico, sia attraverso la predazione attiva, sia attraverso meccanismi passivi. Delle 10 diverse specie animali testate, granchi, vongole, ostriche e spugne si sono rivelate le più efficaci nel ridurre l'abbondanza virale. "Nei nostri esperimenti, le spugne hanno ridotto la presenza di virus fino al 94 percento entro tre ore", spiega Welsh, anche se dopo ben 24 ore, tale cifra ha raggiunto anche il 98 percento di rimozione del virus.

"Un altro esperimento ha dimostrato che l'assorbimento dei virus avviene davvero molto rapidamente ed efficacemente. Anche se abbiamo offerto nuovi virus all'acqua ogni 20 minuti, le spugne sono rimaste tremendamente efficaci nella rimozione dei virus." Naturalmente, questi impressionanti risultati potrebbero non avere lo stesso successo in natura, data la gamma di cambiamenti comportamentali che possono verificarsi in ambienti acquatici biodiversità, per non parlare di una serie di altre variabili ambientali in atto sotto il mare.

I ricercatori ritengono che questa naturale capacità degli animali di ridurre l'abbondanza di particelle virali negli ambienti marini sia qualcosa che potremmo essere in grado di sfruttare un giorno, specialmente nell'acquacoltura, dove organismi come le spugne potrebbero essere utilizzati come una specie di scudo per aiutare a proteggere le popolazioni agricole dai patogeni virali.