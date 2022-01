Queste creature potrebbero aver infranto una legge sulla loro natura

Il diavolo della Tasmania è una creatura che si nutre di rane, uccelli, pesci e insetti. Insomma, mangia tutto e non schifa nulla... talmente tanto che la maggior parte dei loro pasti sono carcasse. Tuttavia, con grande sorpresa è stato scoperto che i diavoli hanno gusti e preferenze alimentari molto specifici e variano da individuo a individuo.

Si tratta di un comportamento sicuramente insolito per degli animali spazzini. "Una creatura spazzina mangia tutto ciò che riesce a trovare", afferma Tracey Rogers, autrice senior dello studio e professoressa alla School of Biology, Earth and Environmental Studies dell'UNSW Science. "Abbiamo scoperto che la maggior parte dei diavoli della Tasmania sono in realtà schizzinosi e selettivi: hanno infranto le leggi degli animali spazzini". A proposito, sapete che i diavoli sono dotati della bioluminescenza? É stato scoperto recentemente.

Gli animali spazzini, infatti, sono creature che si nutrono parzialmente o totalmente dei corpi di animali morti. Si è sempre pensato che i diavoli della Tasmania mangiassero qualsiasi cosa, ma si è scoperto che in realtà sono molto esigenti per quanto riguarda il cibo. Armati di questa premessa, gli esperti hanno studiato la dieta di 71 individui in sette luoghi differenti.

Si è scoperto che soltanto un diavolo su dieci aveva una dieta generalista, mentre la maggior parte mangiava soltanto il loro cibo preferito, evitando (e schifando!) le carogne. "I diavoli non volevano mangiare tutti la stessa cosa", ha affermato Anna Lewis, autrice principale dello studio pubblicato sulla rivista Ecology and Evolution e Ph.D. candidata all'UNSW Science.

In Tasmania, i diavoli sono praticamente in cima alla catena alimentare, con poca concorrenza, proprio per questo motivo possono permettersi il lusso di "scegliere" il loro cibo (e qualche tempo fa hanno perfino sterminato 6.000 pinguini su un'isola). Altre creature spazzine, invece, non possono essere così schizzinose perché la competizione per le risorse potrebbe essere molto più spietata.