Quante creature ancora sconosciute vivono nel mare profondo? Il numero è sorprendente

Spesso si dice che l'Ultima Frontiera, oscura e imperscrutabile, sia lo Spazio. In realtà, il bioma marino del nostro pianeta cela numerosi segreti, tanto da essere un degno rivale dei misteri cosmici. Un esempio lampante è il numero (enorme) di specie marine a noi ancora sconosciute.

La vita sulla Terra è iniziata fortuitamente circa quattro miliardi e mezzo di anni fa, ma dove e come le prime semplici cellule ancestrali abbiano preso forma rimane tutt'ora un mistero. La teoria più accreditata però è che quasi sicuramente l'origine sia avvenuta negli acquitrini antichissimi del nostro pianeta, dove le prime forme di vita complessa si sono organizzate e - nel corso di milioni di anni - si sono evolute fino ad occupare la terra ferma e i cieli terrestri.

Nei miliardi di anni di evoluzione le specie si sono differenziate, e l'Uomo è arrivato a dominare la Terra, catalogando e studiando ogni altro essere vivente che coesiste sul suo pianeta. Curiosamente, proprio l'ambiente marino - culla della Vita - è anche quello più misterioso e inesplorato: secondo le stime più recenti ci sono almeno 350'000 specie abissali ancora sconosciute alla scienza.

Gli scienziati organizzano spesso spedizioni nelle profondità dell'oceano e puntualmente, ogni volta che si analizza il lavoro svolto, si scopre di essersi imbattuti in una o più specie marine non indentificate.

"È sempre un'avventura incredibile", afferma il professore Randi Rotjan della Boston University, appena tornato dalla guida di una spedizione di un mese nei pressi delle Isole della Fenice, nell'Oceano Pacifico centrale.

La missione prevedeva lo studio degli ecosistemi localizzati sulle "montagne sottomarine". Il team ha condotto ventuno immersioni ed ha accumulato circa 250 ore di analisi sott'acqua, raccogliendo campioni e video ad alta definizione di coralli, spugne e altre forme di vita complesse. Per ora i risultati sono ancora sotto esame, ma i ricercatori prevedono di trovare almeno 1 specie nuova su 5 analizzate.

Tali risultati poi verranno aggiunti al database delle "Specie abissali", che al 2021 risulta essere composto da 26'559 esseri differenti. Se le stime sono giuste, è evidente che c'è ancora moltissimo lavoro per far sì che questo database conti almeno 350 mila esemplari, il che evidenzia la nostra profonda ignoranza in tale campo.

Questi numeri però non fanno altro che spronare ricercatori e biologi marini nel aumentare gli sforzi per conoscere sempre più le fantastiche meraviglie che si nascondono nelle profondità oceaniche. Se volete un esempio pratico, eccovi cinque creature incredibili che abitano negli abissi marini.