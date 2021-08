Queste creature velenose hanno un metodo sconosciuto per evitare di avvelenarsi

Le armi difensive utilizzate dalle creature per non farsi mangiare sono davvero tante. Ad esempio molti animali, come le rane, hanno la pelle piena di veleno. La loro tossina, però, potrebbe avvelenarli... ma per fortuna madre natura ha pensato a un metodo per evitare questo spiacevole effetto collaterale.

I ricercatori dell'Università della California, di San Francisco, della Stanford University e della California Academy of Sciences suggeriscono che questi animali potrebbero proteggersi dagli effetti delle loro tossine facendo affidamento su una proteina che viene assorbita prima che causi problemi. Gli esperti potrebbero utilizzare questa proteina per ispirare nuovi antidoti alle sostanze velenose.

Uccelli, come il pitoui testanera (Pitohui dichrous) della Nuova Guinea, e anfibi secernano una sostanza chiamata batrachotoxin che agisce legandosi ai canali del sodio che controllano gli impulsi nervosi... in poche parole uccide qualsiasi cosa abbia i nervi e il battito cardiaco. La domanda è: perché non blocca i canali del sodio né nelle rane né negli uccelli?

Molto semplicemente, le loro proteine ​​di smistamento del sodio potrebbero essere convenientemente della forma sbagliata. Tuttavia, i nuovi studi condotti dagli scienziati, hanno rapidamente scoperto che la variante candidata nei canali del sodio in realtà offriva una scarsa protezione. Quindi deve esserci qualcos'altro all'interno di queste creature che intercetta le molecole tossiche prima di arrivare ai canali del sodio.

"La comprensione di questi percorsi può portare alla scoperta di antidoti contro vari agenti tossici", afferma infine Daniel L. Minor, un biochimico dell'Università della California, San Francisco.