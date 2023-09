Che tu ci creda o meno, anche i vermi provano delle emozioni

Un nuovo studio pubblicato su Genetics ha rivelato che il Caenorhabditis elegans, ovvero un allegro verme solitamente "torturato" durante gli esperimenti scientifici, potrebbe provare delle vere e proprie... emozioni.

È importante sottolineare da subito come in questo caso vengano ritenute "emozioni" tutti quei cambiamenti che si verificano in un animale a seguito di uno specifico fattore scatenante. Partendo da tale premessa, un team di ricercatori della Nagoya City University e del Mills College della Northeastern University ha deciso di analizzare questo esemplare di verme solitamente utilizzato negli esperimenti scientifici.

Se qualche mese fa parlavamo dei vermi resuscitati dopo 46.000 anni, questa volta affrontiamo un tema realmente delicato dal punto di vista etico. In particolare, gli scienziati hanno sottoposto per pochi secondi i singoli esemplari a delle piccole scosse elettriche, notando un comportamento decisamente peculiare.

Da subito infatti, i vermi hanno iniziato a muoversi a una velocità insolitamente elevata, mantenendo inoltre tale comportamento per ben due minuti dopo il "trauma" iniziale. Già basterebbe questo per molti neuroscienziati, per poter parlare di emozioni.

Una delle caratteristiche che differenziano le emozioni da normali risposte comportamentali come i riflessi, risiede proprio nella risposta comportamentale persistente nel tempo. Ma non è tutto.

Gli studiosi hanno altresì notato che in questa fase di "sofferenza e paura", i vermi ignoravano completamente qualsivoglia forma di cibo. Anche in questo caso parliamo della messa in atto di un comportamento decisamente singolare.

Bisogna infatti ricordare come l’alimentazione sia una delle attività principali e fondamentali per queste specie animali. Ignorando totalmente il cibo, i vermi vivevano probabilmente una condizione di pericolo costante che ha inevitabilmente cambiato le loro priorità, anteponendo la fuga (e la possibile salvezza) a qualsiasi altra cosa.

Senza scomodare i vermi usciti dal film Dune, a seguito di diverse altre analisi gli autori ritengono anche che alla base delle emozioni possano esserci dei fattori genetici che mostrano delle similitudini con gli esseri umani. Alla luce di simili risultati, si continueranno ugualmente a condurre esperimenti su di loro? Sicuramente, non sarà una domanda semplice a cui rispondere.