Che tu ci creda o no, adesso riusciamo a 'parlare' con le piante

In un affascinante studio pubblicato poche settimane fa sulla prestigiosa rivista internazionale Plos Biology, un team di ricercatori dell’Università di Cambridge ha tentato (con successo) di comunicare con alcune piante. Scopriamo di che si tratta.

Se solo pochi giorni fa abbiamo visto le piante parassite che non seguono la natura, questa volta parliamo della pianta del tabacco. Non ci sono però particolari curiosità all’orizzonte, tuttavia, si tratta della pianta scelta da un team di ricercatori per… parlarci.

In particolare, il team si è totalmente rivolto all’optogenetica, ovvero quella specifica ed innovativa disciplina che tenta di controllare (e manipolare) l'espressione di alcuni geni anche attraverso l’utilizzo della luce. La tecnica adoperata si chiama Highlighter, ed utilizza proprio specifici fasci di luce al fine di attivare (o inibire) determinati processi nella pianta.

Sebbene non sia così semplice da utilizzare su un essere vivente (come le piante) dotato di migliaia di recettori, gli studiosi sono riusciti ugualmente a padroneggiarla sufficientemente e i risultati sono sorprendenti.

In laboratorio infatti, non solo è stato possibile attivare concretamente il sistema immunitario della pianta attraverso i fasci di luci puntati direttamente sul tabacco, ma è stato possibile ricreare un’attivazione del tutto simile a quella che si avrebbe in caso di un attacco da parte di parassiti.

Dopo aver dunque visto che anche le piante piangono e urlano, questa ricerca rappresenta un netto passo in avanti verso una più profonda comprensione di questi esseri viventi. Attraverso un simile sistema infatti, si potrebbe "avvertire" la pianta dell’arrivo di una possibile minaccia (insetti, fonti di calore estremo, ecc.) riuscendo a preservarle.