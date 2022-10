La gente crede che questo antico dipinto sia la 'prova' dei 'viaggio nel tempo'

Questo vecchio dipinto, intitolato “Mr. Pynchon e l'insediamento di Springfield”, mostra il colono e fondatore di Springfield, William Pynchon, intento a dare inizio allo sviluppo della città. Ci sono degli strani elementi, all’interno della raffigurazione, che fanno pensare che i viaggi temporali siano realtà.

Il signor Pynchon è tristemente noto per essere l’autore del primo libro (The Meritorious Price of Our Redemption) ad essere bandito a Boston. Inoltre, l’uomo era anche antenato del celebre romanziere Thomas Pynchon. Tutto molto interessante, certo, ma come ha fatto un contemporaneo del XVII secolo a condividere uno smartphone con un nativo americano ?

A quanto pare, non sembra tanto felice per ciò che sta vedendo, che gli sia arrivato un tweet di cattivo gusto?

Scherzi a parte, l’immagine è stata recentemente condivisa su Reddit e molti utenti si sono sbizzarriti nell’interpretare cosa stesse visionando il pellerossa. Ovviamente, è diventato un meme. Altri invece hanno ipotizzato che i nativi avessero prelevato il dispositivo dall’uomo moderno. Anche un altro autore, Umberto Romano, si è dilettato nella realizzazione di un dipinto che mostrerebbe una donna che guarda un iPad, realizzato decenni prima che il dispositivo fosse solamente immaginato.

Ma come si può spiegare, in termini puramente razionali, quello che queste opere sembrano comunicare? Semplice, durante gli anni ’50 del XVII secolo, gli specchietti erano un prodotto molto richiesto per gli scambi commerciali e non erano oggetti rari sulle navi dei coloni…

L’indiano è inorridito perché sta guardando per la prima volta il suo viso attraverso lo specchio! Stessa cosa vale per il quadro di Umberto Romano. Molti hanno visto in quel rettangolino la testa di un’ascia, ma non sembra essere più plausibile di un piccolo specchio, vista anche la narrazione del dipinto.