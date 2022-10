La gente crede che questo dipinto del 1937 sia la 'prova' del viaggio nel tempo

Un dipinto del 1937 molti credono che sia la prova definitiva dell'esistenza dei viaggi nel tempo (che, a proposito, sono fattibili scientificamente parlando) a causa della presenza di un nativo americano con in mano quello che sembra essere uno smartphone, così come potrete osservare al meglio in calce alla notizia.

L'opera incriminata, chiamata "Mr. Pynchon e l'insediamento di Springfield", mostra il colono e fondatore di Springfield, in Massachusetts, William Pynchon, durante lo sviluppo della città. Quello che salta all'occhio nel dipinto è sicuramente la presenza di un nativo americano "incantato" da un oggetto che sembra essere simile a uno smartphone moderno.

L'immagine è stata condivisa su Reddit, ed è qui che si è nata la discussione. Nonostante secondo alcuni il viaggio nel tempo nel passato sia effettivamente fattibile, grazie alla presenza di possibili universi paralleli e di cunicoli spazio-temporali, la spiegazione di questo "presunto telefono" nel quadro è di facile intuizione senza scomodare possibili viaggiatori temporali.

L'oggetto in mano al soggetto del dipinto potrebbe essere semplicemente uno specchietto, un utensile popolare per lo scambio all'epoca e qualcosa a cui i nativi americani del periodo difficilmente avevano accesso. Insomma, come spesso accade qualcosa che può essere spiegata facilmente (e soprattutto razionalmente) viene ingigantita da spiegazioni irrazionali. Classico sul mondo del web.