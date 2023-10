Tra credenze e contraddizioni: il fascino eterno dei gufi nella cultura umana

Gufi e civette sono animali che da sempre affascinano gli esseri umani di ogni tempo e cultura. Poche creature possono infatti vantare il numero di credenze e superstizioni spesso contrastanti che ruotano attorno a questi cacciatori notturni.

Nella antica Grecia, il gufo era un animale sacro ad Atena che, tra le altre cose, era anche dea della saggezza. Non è chiaro da dove provenga questa associazione ma alcuni ritengono che il legame Atena e questo animale sia stato ereditato da una cultura precedente.

Quando i romani fecero loro la religione politeista greca, presero in prestito anche la simbologia del gufo, animale sacro a Minerva. Tuttavia, fu proprio tra le mura della Città Eterna che nacquero diverse credenze negative su questi uccelli.

Per i romani, le civette divennero presagio di sventura, specialmente se avvistate di giorno. Se qualcuno riusciva a catturarne una, doveva inchiodarla alla porta di casa per scongiurare qualsiasi pericolo.

Nel frattempo, anche in Cina il gufo non godeva di buona fama. Si credeva infatti che i piccoli gufetti mangiassero gli occhi della madre poco prima di lasciare i nidi e questi animali erano in generale associati alla malvagità, alle tempeste e ai fulmini.

Nelle Americhe le cose erano ancora più complesse. Per la civiltà dei Moche, ad esempio, il gufo era un simbolo di saggezza e guarigione ma anche lo spirito dei morti che compieva rituali di decapitazione.

L’enorme numero di storie che circolano attorno a questi animali è probabilmente dovuto alle loro incredibili abilità nella caccia notturna e alla capacità di adattarsi ad ambienti estremamente diversi.

Malgrado ciò, anche i gufi sono minacciati dalle attività umane. Salvaguardare questi animali è importante dal punto di vista ecologico e, in un certo senso, significa anche proteggere un pezzettino della cultura umana.