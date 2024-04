Credereste che i processi più strampalati della storia non riguardano l'uomo?

La storia degli animali e del loro strano ruolo nella comunità umana è circondata da faccende curiose e a volte assurde. Ricordate il cane girarrosto durante il 16° secolo che ci ha strappato un sorriso? Ma dal punto di vista legale i nostri amici a due o quattro zampe erano tutelati? La risposta vi lascerà stupefatti.

Fino al XVIII secolo in Europa, non era insolito che gli animali, dagli insetti ai maiali, fossero messi sotto processo come se fossero persone. Questi procedimenti riflettevano una complessa interazione tra diritto, morale e superstizione e ciò la dice lunga sulla società che li praticava e sul rapporto tra uomo e compagni a quattro zampe. O meno.

Nei tribunali medievali europei, gli animali erano talvolta trattati come imputati umani, con diritto a un processo e persino a un avvocato, soprattutto nei tribunali ecclesiastici. Le cronache riportano che il primo processo documentato riguardava un maiale giustiziato nel 1266, anche se alcune ricerche moderne mettono in dubbio che il processo si sia effettivamente svolto.

Questi processi non erano limitati solo a grandi animali come maiali o asini, ma includevano anche insetti accusati di danneggiare le colture. Uno dei casi più noti è quello di un asino femmina nel 1750, che fu assolto dalle accuse di bestialità grazie alle testimonianze sulla sua buona condotta, mentre il suo complice umano fu condannato a morte.

Un episodio particolare avvenne a Basilea nel 1474, quando un gallo fu processato per aver deposto un uovo, considerato un atto innaturale e di cattivo auspicio. In un altro caso straordinario, una scimmia sopravvissuta a un naufragio fu processata e impiccata in Inghilterra perché sospettata di essere una spia francese, a causa della sua incapacità di comunicare.

Ma voi sapevate che gli animali hanno a loro volta degli animali da compagnia?

Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) è uno dei più venduti oggi su