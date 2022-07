Crederesti che sono tra gli animali più violenti? Eccone la prova

Avreste mai detto che i cigni, animali così belli ed affascinanti, amino fare a botte? Uno studio pubblicato su PLoS One sembra confermarlo, andando a spiegare anche le motivazioni di questa insolita aggressività.

La ricerca è stata condotta da un team di ricercatori dell'università di Exeter (UK) in collaborazione con il Wildfowl and Wetlands Trust, una no-profit presieduta dal celebre principe Carlo d'Inghilterra. Questi hanno focalizzato l'attenzione sulle scelte alle quali gli animali sono chiamati a rispondere quotidianamente.

Sono stati investigati quattro dei comportamenti basilari ossia: l'aggressività, la ricerca del cibo, la cura di se stessi e il riposo di due specie di cigni, ovvero il cigno reale e il cigno selvatico. I risultati sono molto insoliti. Gli scienziati hanno scoperto che i cigni non hanno alcun problema a stare svegli a lungo ed in particolare che il bilanciamento tra dormire e "fare a botte" è fortemente a favore delle seconde.

Per questi animali nulla è più importante del dominio sul cibo. Tanto è vero che entrambe le specie pur di cibarsi rinunciano al riposo, anche se tuttavia, non lo fanno con la stessa decisione di quando invece devono arrivare allo scontro per procurarsi da mangiare. A proposito di questo, il cigno selvatico risulta essere la specie più aggressiva perché, molto probabilmente, necessita di tutto il cibo necessario per far fronte al freddo inverno della Scozia, zona nella quale è stata effettuata la ricerca.

Il primo autore dello studio Paul Rose, afferma quanto questa ricerca sia stata importante e utile al fine di preservare la conservazione di entrambe le specie realizzando, perchè no, delle aree più ricche di cibo così da evitare che questi animali sprechino energie combattendo tra loro.

