Credete che i fantasmi siano un'invenzione dei romanzi? Vi sbagliate di grosso

L’antropologia moderna sostiene che la religione, o almeno l’animismo, sia uno dei principali tasselli che hanno permesso all’essere umano di evolversi. Alla sfera magica appartengono i simboli e le figure più disparate, ma spesso e volentieri questi elementi si ripetono in differenti culture, come i fantasmi ad esempio.

Che tu ci creda o no, il creare religioni o immaginare eventi paranormali è il frutto di uno specifico tratto cognitivo della nostra psiche. Insomma, siamo esseri umani perché riusciamo anche a credere ai fantasmi. Siamo abituati ad associare questa figura a Casper (almeno la mia generazione), quelli più “maturi” ricorderanno Sam Wheat del film “Ghost” e così via. Ma da quando gli spettri sono ben intesi nella storia dell’umanità?

Più di 5.000 anni fa, le persone della Mesopotamia – comprendenti i Sumeri, gli Assiri e i Babilonesi – si contraddistinguevano dagli altri gruppi di uomini nomadi per essere tra i primi a creare complessi insediamenti urbani. Erano inoltre molto attenti, annotavano ogni genere di cose, dai registri contabili al folklore.

Su alcune di quelle antiche tavolette d'argilla sono incise delle vere e proprie storie di fantasmi, qualcuna consultabile nel testo "The First Ghosts". Gli spiriti protagonisti di questi racconti rappresentavano la volontà della Mesopotamia, chiedevano ingenti tributi e, se insoddisfatti, provocavano malattie e sfortuna ai cittadini.

Per alcuni mesopotamici, i fantasmi erano una parte del mondo naturale tanto quanto qualsiasi altra cosa, reali come la terra sotto i loro piedi o il cielo sopra le loro teste. In parte, ciò era dovuto al fatto che i morti erano molto vicini ai vivi… Non capite cosa intendiamo?

Spesso i defunti venivano seppelliti all’interno dei confini domestici, per aumentare le probabilità che il popolano di turno entri in contatto con lo spirito di un suo familiare… Insomma, un po’ come succede in The Sims quando la tomba è nei pressi della nostra abitazione!