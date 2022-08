Credete che Internet Explorer non ci sia più? Ecco come avviarlo su Windows 11

Siete rimasti alla realizzazione di una tomba per Internet Explorer dopo il passaggio "definitivo" al ben più moderno browser Microsoft Edge, vero? Ebbene, è stato scoperto che in realtà l'iconico browser è ancora presente sui vostri computer con Windows 11. Banalmente, è "nascosto".

Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge e come mostrato da Tom Warren su Twitter, la community, più precisamente l'utente di Twitter Xeno, è riuscita a trovare un metodo funzionante per avviare l'ormai obsoleto browser su Windows 11 ad agosto 2022 (sì, a quanto pare qualcuno inizia già ad avere molto tempo libero in questo periodo estivo).

Va bene: vi spieghiamo come avviare Internet Explorer su Windows 11, se proprio volete farlo. Abbiamo infatti scovato, a partire da quanto indicato da Xeno, la procedura "nostrana" (ovvero attuabile dell'OS in italiano): basta premere sull'icona della lente, collocata in basso nella barra delle applicazioni, cercare "opzioni internet", fare clic sul risultato "Opzioni Internet" e spostarsi nella scheda "Programmi".

Dopodiché, non vi resta che premere sul pulsante "Gestione componenti aggiuntivi" e fare clic sul collegamento "Ulteriori informazioni su estensioni e barre degli strumenti". Signore e signori, ecco a voi Internet Explorer su Windows 11, ad agosto 2022. Certo, potrebbe non trattarsi esattamente della migliore delle idee, visto anche come vengono visualizzati i siti Web, ma vi avevamo avvertito.