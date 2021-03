Ci credete? Questa incredibile foto del Sole è stata scattata 'in casa'

Sono tanti gli astrofotografi amatoriali che cercano di immortalare le meraviglie del nostro Universo direttamente da casa loro. Recentemente poi, in piena pandemia, sicuramente non si può andare in molte zone per cercare di ottenere la massima resa per una foto, così si cerca di fare quello che si può dalla propria abitazione.

Ed è proprio quello che ha cercato di fare - riuscendoci da tutti i punti di vista - un utente di Reddit chiamato TheVastReaches. L'internauta ha pubblicato la foto sul subreddit Space, mostrando la sua incredibile fotografia del Sole. La cosa che sorprende più di tutti è che non è stata fatta da un costoso osservatorio professionale, ma dal cortile di casa sua.

"Questa foto è stata scattata con il mio telescopio solare nel cortile", si legge sul post (che potrete osservare cliccando qui). Nell'immagine viene mostrata la "natura turbolenta della cromosfera solare"; il secondo dei tre strati principali dell'atmosfera solare che è spesso circa 2000 chilometri con una temperatura media di quasi 10.000 °C.

L'utente, inoltre, sottolinea la presenza di una grande macchia solare, talmente grande che potrebbe inghiottire la Terra. Ovviamente vale la pena di sottolineare che, nonostante l'immagine sia stata ottenuta da un cortile di casa, l'attrezzatura utilizzata è davvero molto costosa. Gli strumenti utilizzati sono i seguenti: Explore Scientific AR152, Daystar Quark Chromosphere, ASI174MM-Cool e Celestron AVX, che hanno un costo di circa 4.000 dollari.

Certo, sicuramente soldi ben spesi vista la resa delle opere.