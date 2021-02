Si credeva che queste ossa appartenessero all'apostolo Giacomo il Minore, ma non è così

La Basilica dei Santi XII Apostoli, a Roma, conserva quelle che, fino a poco tempo fa, si credeva fossero le reliquie di uno dei 12 apostoli, Giacomo il Minore. Tuttavia, un nuovo studio sembra dimostrare che non sia così e che le ossa appartenessero ad una persona sconosciuta che visse in un'epoca diversa da quella del cristiano.

La ricerca è stata pubblicata nella rivista scientifica "Heritage Science" e analizza quelli che sono resti del femore associato alla figura santa, ma anche tanto misteriosa, di Giacomo il Minore.

Nella tradizione cristiana si distinguono, infatti, due apostoli col nome di "Giacomo": uno figlio di Zebedeo, nonché fratello dell'apostolo prediletto Giovanni; uno figlio di un certo Alfeo, da cui ne nacque il soprannome "il Minore".

Nei testi sacri vi sono pochissime citazioni su questo personaggio e questo ha portato gli studiosi a non poter ricostruire una sua biografia precisa. Da questa situazione ne sono derivate svariate interpretazioni sul ruolo che ebbe questa figura e su chi fosse veramente.

In alcuni testi, per esempio, viene associato a Giacomo il Giusto, considerando che i due avevano un forte senso della moralità. Se questo parallelismo fosse vero, allora si potrebbe anche supporre che l'apostolo in questione fosse un consanguineo di Gesù - secondo la Chiesa protestante addirittura fratelli.

Ad ogni modo, tutte queste teorie sono semplici interpretazioni e non vi è una risposta definitiva. Quello che, però, è certo è che le ossa nella basilica romana molto probabilmente non appartengono a questo famigerato personaggio cristiano.

Per dimostrarlo, gli studiosi hanno utilizzato il metodo del carbonio-14. Sottoponendo i frammenti a questo particolare tipo di analisi, si è riusciti a datarli e, supponendo che Giacomo il Minore sia vissuto prima e dopo la morte di Gesù, le date non coincidono. Infatti, i risultati hanno dichiarato che quelle reliquie fossero risalenti ad un periodo compreso tra il 214 e il 340 d.C. In un lasso di tempo, quindi, in cui il cristianesimo si stava ormai espandendo in maniera radicale per tutto l'Impero romano.

Questo studio va a distruggere più di 1500 anni di venerazione. Quelle che si credevano fossero le ossa dell'apostolo vennero trasferite nella Basilica dei Santi XII Apostoli, insieme alla tibia e ad un piede mummificato del presunto apostolo Filippo, intorno al VI secolo d.C., circa 200 anni dopo alla proclama dell'imperato re Teodosio che fece diventare il cristianesimo religione ufficiale dell'Impero Romano.

Tuttavia, viene precisato dai ricercatori che risulta molto difficile, se non impossibile, stabilire il legittimo proprietario di questo femore frammentato, chi trasportò le sue ossa o da quale parte del mondo provengano.

Il professore Kaare Lund Rasmusse, dell'Università della Danimarca meridionale, ha spiegato che lui e i suoi colleghi, che hanno partecipato alla stesura dello studio, credono che: "E' molto probabile che chiunque abbia mosso questo femore verso la Basilica dei Santi XII Apostoli credeva che fossero di San Giacomo. Potrebbero averlo preso in una tomba cristiana, quindi è ipotizzabile che appartenne ad un convertito nelle prime fasi del cristianesimo".