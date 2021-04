Si credeva che questo primate ucciso da dei cannibali fosse un ragazzo, ma non è così

Era il 1994 quando nella cava di Gran Dolina (Spagna) vennero ritrovati i resti di un giovane primate della specie degli Homo antecessor. Da quel momento in poi, nel mondo accademico, si iniziò a parlare di lui come il "Ragazzo della Gran Dolina". Tuttavia, un nuovo studio proverebbe un aspetto scioccante: in realtà, era una ragazza.

Il team di ricercatori, guidato dalla professoressa di antropologia-fisica Cecilia García Campos, ha riportato la scoperta nella rivista scientifica "Journal of Archeological Sciences". Qui, è stato spiegato come gli esperti siano riusciti ad identificare il vero sesso del primate.

Prima di tutto, hanno recuperato i resti della dentatura di due individui trovati dentro Gran Dolina, denominati H1 ed H3. Il primo, sempre della specie dell'Homo antecessor (vissuta tra 1,2 milioni ed 800 mila anni fa), era un giovane uomo, che morì all'età di 13 anni; il secondo, invece, era il presunto ragazzo di Gran Dolina, morto, con molta probabilità, ad 11 anni.

Ottenuti i denti di queste persone, gli esperti li hanno sottoposti a delle particolari analisi al microscopio, rivelando un netto dimorfismo sessuale tra i due. H1 era sicuramente un uomo, mentre H3, sorprendentemente, era una donna.

Quest'informazione non è stata recuperata al momento della scoperta del 1994, perché il 75% di ciò che venne trovato nella caverna era ridotto a frammenti piccolissimi - indice del fatto che la giovane ragazza fosse divenuta una vittima di un qualche gruppo di uomini che praticavano il cannibalismo (un fenomeno abbastanza diffuso sia nella Preistoria sia in alcune civiltà antiche).

Inoltre, in un'età prematura, come quella tra i 10 e i 15 anni, risulta più difficile distinguere le caratteristiche ossee di un primate maschio rispetto ad uno femmina. Al contrario, l'intero arco della dentatura si rivela sempre molto utile sotto l'aspetto della ricognizione del sesso in individui molto giovani, perché si forma completamente intorno all'età di 6 anni.

In particolare, sono i canini quei denti che si rivelano fondamentali in studi del genere, perché le bambine tendono ad avere uno strato di smalto superficiale più spesso e riconoscibile rispetto ai loro coetanei. E' stato, infatti, così nel caso della Ragazza di Gran Dolina e H1.

Il paper ha anche sottolineato come l'età di H3, supposta nelle analisi precedenti, non fosse completamente corretta. E' probabile che la giovane venne uccisa e mangiata, insieme ad altre 22 persone, presenti sempre nella cava di Gran Dolina, in una fascia d'età che varia tra i 9 ed 11 anni, quando ancora era una semplice bambina.

A proposito di primi uomini nel continente europeo: eravate a conoscenza del fatto che dei nostri antenati, principalmente spagnoli e francesi, dipinsero delle pitture rupestri mentre avevano delle allucinazioni stimolate volontariamente?