Tutti la credevano estinta: è ancora viva la ninfea più piccola del mondo

Da diversi oramai era ritenuta estinta dalla comunità scientifica. Grazie ad uno studio condotto e guidato dall’Università Rome Tre, oggi sappiamo che invece continua a crescere in Ruanda.

Dopo aver visto gli uccelli estinti in Europa che seguono l’essere umano, questa volta parliamo nello specifico della Nymphaea thermarum, che è stata scoperta per la prima volta nel lontano 1987 dal botanico Eberhard Fischer, proprio nell’affascinante stato africano.

Nel 2008 tuttavia, era stato osservato e documentato l’ultimo esemplare ancora vivente. Proprio per tale motivo venne indicata come "Estinta in Natura" dall'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura.

Il 29 luglio di quest’anno però, è arrivata la straordinaria scoperta. A seguito di una vera e propria missione che ha visto la collaborazione tra l'Università Roma Tre con Thomas Abeli, e l'Università tedesca di Coblenza con Siegmar Seidel, Sarah Marie Müller e Jean Marie Habiyakare, è stato infatti possibile individuarne svariati esemplari perfettamente in salute.

"Con nostra grande sorpresa, questa graziosa ninfea si trova ancora allo stato selvatico con una popolazione abbondante e vitale", ha prontamente affermato lo stesso Abeli.

Ciononostante, non c’è tempo per i festeggiamenti. Come affermano gli stessi ricercatori infatti, il fatto che ancora sia in vita non la pone in una condizione di sicurezza: "Sebbene questa riscoperta sia certamente una buona notizia, ci sono minacce imminenti per le specie, in particolare l'attività mineraria".

Come ci dimostra anche la pianta che si credeva estinta da 2000 anni, non bisognerebbe mai perdere completamente la speranza. Tuttavia, appare evidente che dovremmo aumentare ulteriormente gli sforzi per preservare gli splendidi esseri viventi che ci circondano.